Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Спецслужбы России сняли своих хакеров по большинству направлений и сосредоточили на работе против Украины. Поэтому, когда вы читаете определение об Украине как о мировом киберщите – это не преувеличение. Только за 10 месяцев этого года СБУ нейтрализовала уже почти 4 тысячи кибератак со стороны России.

– акцентирует эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что одним оружием россиян есть боты и ботофермы. "С начала полномасштабного вторжения России СБУ заблокировала уже 76 ботоферм общей мощностью более 3 миллионов аккаунтов! Причем россияне очевидно собираются наращивать свои мощности. По словам руководителя кибердепартамента СБУ Ильи Витюка, в ряде образовательных заведений России уже преподают предмет" кибератаки нарастить масштабы атак и количество людей, которые могут это профессионально делать. В таких условиях важно, что СБУ готовится к этому вызову", – считает политолог.

"От российских хакеров мир страдает давно. Список жертв немалый – от итальянского премьера до банковской системы некоторых стран ЕС. И то, что украинцы кибератак на себе не чувствуют, несмотря на все усилия россиян, значительно наше достижение в кибервойне", – резюмирует Голобуцкий. .

Напомним, руководитель кибердепартамента СБУ Илья Витюк сообщил, что СБУ успешно противодействует врагу в киберпространстве, регулярно отражая массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекоммуникационные компании и т.д.