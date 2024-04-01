Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

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"Киев был и остается целью для Путина, потому что столица – сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены, чем два года тому назад. Если Путин примет это решение, это будет кровавое решение", – заявил Виталий Кличко.



Мэр Киева дал интервью немецкому изданию Bild / Скриншот с Bild

Мэр Киева также заявил, что для защиты своих территорий Украине нужно больше оружия. И назвал разговоры о переговорах и о "замораживании" войны неприемлемыми для украинцев.

Это неправильное отношение. Нам нужно больше поддержки. Никаких территорий мы России не отдадим. Это не может быть компромиссом. Нам срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше зенитных ракет!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее в авторской колонке на "Украинской правде" Виталий Кличко заявил, что пока террорист Путин жив, он не оставит намерений захватить Украину. Поэтому тема укреплений Киева, Чернигова, Сум, Полтавы, Днепра, Запорожья и других регионов, которые завтра могут столкнуться с новым нашествием врага, должны стать приоритетом.