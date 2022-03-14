Об этом написал в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Киев обратился к городам-побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства,

– заявил он.

Ранее брат Виталия Кличко – Владимир обратился к миру после обстрела роддома в Мариуполе. Атака на детей – это атака на жизнь, на саму цивилизацию. Если вы не хотите видеть таких снимков, вы должны прекратить отворачиваться, сказал Владимир Кличко.

Также сообщалось, что 13 марта состоялась сессия Киевсовета, на которой принято решение увеличить резервный фонд городского бюджета в несколько раз – с 250 млн грн до 1,3 млрд грн. Как рассказал Виталий Кличко, эти средства будут направлены на решение самых острых проблем обороны столицы и защиты гражданского населения.

Дополнительное финансирование выделено транспортным предприятиям столицы, которые предоставляют подвижной состав для эвакуации людей, а также метрополитену, помещения которого используются для укрытия. Также дополнительные суммы из бюджета выделены на электро- и теплообеспечение города, другие острые нужды Киева.