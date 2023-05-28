Во время своего обращения Зеленский прокомментировал ночную атаку "Шахедами" и поблагодарил наших защитников. Выступление президента читайте на 24 Канале.

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Сегодня Украина пережила одну из самых больших атак дронами: оккупанты "поздравляли" Киев с Днем города

Президент отметил, что в ночь на 28 мая Украина прошла через одну из самых больших российских атак "Шахедами".

Обратите внимание. Во время обращения президент оперировал старыми данными. Зеленский сообщил, что Украину атаковали одновременно 54 дрона. Однако, по обновленным данным Генштаба, враг выпустил по Украине 59 дронов, 58 из них были сбиты.

Владимир Зеленский сообщил, что, к сожалению, есть попадания в Житомирской области.

Но все же большинство разрушений удалось избежать, большинство жизней, которые могли унести эти "Шахеды", удалось сохранить. Я благодарен каждому и каждой, кто это обеспечил! Зенитные ракетные войска и авиация Воздушных сил, противовоздушная оборона Сухопутных войск и наши мобильные огневые группы. Спасибо вам , воины!

– сказал президент.

Он уточнил, что во время этой террористической атаки количественно мощнейший удар был направлен именно против Киевской области. В черте города Киева и области сбито 36 дронов.

Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех – переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!

– добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина поставит точку в истории московской деспотии, которая очень долго и разным народам несла порабощение. И даже сотни "Шахедов" не спасут Россию от проигрыша, только добавят стране-агрессору позора.

На днях мы поздравляем с Днем города Киев и Александрию, Северодонецк, Калуш, Кривой Рог… Города неодинаковой судьбы, но одинакового нашего уважения. Нашей Украины. Нашей вере в то, что мы пройдем этот тяжелейший этап истории… Пройдем, и будут все наши города свободными, а люди – защищенными от любого зла, которое может угрожать нашему государству,

– сказал Зеленский .

Президент поблагодарил защитников и всех украинцев

Во время вечернего обращения президент поблагодарил всех воинов, стоящих на защите Украины, а также всех граждан, которые являются опорой нашей страны. А также нашим иностранным друзьям, которые неравнодушны и хотят победы свободы так же, как и мы.

То, что наша столица свободна, то, что наши города защищаются – защищаются достойно, то, что мы освободим каждый оккупированный город – все это заслуга многих людей. Всех, кто сражается и работает ради Украины. Это заслуга нашего могучего народа, умеющего делать исторические вещи. Когда объединен. Когда осознает свою силу. Когда ничего не прощает врагу. И когда вдохновляет весь мир,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники будут идти вперед, пока не освободят всю нашу украинскую землю.

Защищаем каждый город… Заботимся друг о друге и помним обо всех наших людях, которых мы должны вернуть домой, в свои города и села из российской неволи. Слава нашему прекрасному народу! Слава всем, кто заботится о нашем государстве! Слава Украине!

– добавил он.