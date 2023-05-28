Во время своего обращения Зеленский прокомментировал ночную атаку "Шахедами" и поблагодарил наших защитников. Выступление президента читайте на 24 Канале.
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Сегодня Украина пережила одну из самых больших атак дронами: оккупанты "поздравляли" Киев с Днем города
Президент отметил, что в ночь на 28 мая Украина прошла через одну из самых больших российских атак "Шахедами".
Владимир Зеленский сообщил, что, к сожалению, есть попадания в Житомирской области.
Но все же большинство разрушений удалось избежать, большинство жизней, которые могли унести эти "Шахеды", удалось сохранить. Я благодарен каждому и каждой, кто это обеспечил! Зенитные ракетные войска и авиация Воздушных сил, противовоздушная оборона Сухопутных войск и наши мобильные огневые группы. Спасибо вам, воины!
– сказал президент.
Он уточнил, что во время этой террористической атаки количественно мощнейший удар был направлен именно против Киевской области. В черте города Киева и области сбито 36 дронов.
Именно так Россия отмечает День нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех – переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет!
– добавил он.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина поставит точку в истории московской деспотии, которая очень долго и разным народам несла порабощение. И даже сотни "Шахедов" не спасут Россию от проигрыша, только добавят стране-агрессору позора.
На днях мы поздравляем с Днем города Киев и Александрию, Северодонецк, Калуш, Кривой Рог… Города неодинаковой судьбы, но одинакового нашего уважения. Нашей Украины. Нашей вере в то, что мы пройдем этот тяжелейший этап истории… Пройдем, и будут все наши города свободными, а люди – защищенными от любого зла, которое может угрожать нашему государству,
– сказал Зеленский.
Президент поблагодарил защитников и всех украинцев
Во время вечернего обращения президент поблагодарил всех воинов, стоящих на защите Украины, а также всех граждан, которые являются опорой нашей страны. А также нашим иностранным друзьям, которые неравнодушны и хотят победы свободы так же, как и мы.
То, что наша столица свободна, то, что наши города защищаются – защищаются достойно, то, что мы освободим каждый оккупированный город – все это заслуга многих людей. Всех, кто сражается и работает ради Украины. Это заслуга нашего могучего народа, умеющего делать исторические вещи. Когда объединен. Когда осознает свою силу. Когда ничего не прощает врагу. И когда вдохновляет весь мир,
– сказал президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники будут идти вперед, пока не освободят всю нашу украинскую землю.
Защищаем каждый город… Заботимся друг о друге и помним обо всех наших людях, которых мы должны вернуть домой, в свои города и села из российской неволи. Слава нашему прекрасному народу! Слава всем, кто заботится о нашем государстве! Слава Украине!
– добавил он.
Обращение Зеленского за 28 мая: смотрите видео