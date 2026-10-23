Более 30 тревог за неделю: Кличко рассказал о восстановлении Киева после атак

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Что восстанавливают в Киеве?

Несмотря на все ложные обвинения в том, что Киев якобы не готовился к отопительному сезону, мы первыми в Украине начали его неделю назад. Как обычно, сначала для учреждений социальной сферы. За исключением части Днепровского и Деснянского районов, где энергообъект получил значительные повреждения. Там продолжаются восстановительные работы. По заявкам руководителей к отоплению уже подключена почти четверть социальных учреждений города. В частности, 49 медицинских учреждений, 153 детских сада и 23 школы– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столичные больницы полностью обеспечены резервными источниками питания.

У них имеется 480 генераторов. В 15 больницах уже есть собственные скважины, еще в 6 учреждениях завершается их строительство. 11 медицинских учреждений – с автономным теплоснабжением от собственных котельных. К концу года возможность такого отопления будет у 21 столичной больницы– сообщил Кличко.

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Также все 25 городских учреждений социальной защиты обеспечены резервными источниками энергии, средствами обогрева, запасами топлива, воды, медикаментов и продуктов питания. В частности, для них приобретено 134 генератора различной мощности.

Кличко подчеркнул, что Киев также восстанавливает объекты теплоснабжения и другую инфраструктуру, пострадавшую от вражеских атак. В частности, продолжаются работы на энергообъекте в Деснянском районе, который недавно получил значительные повреждения.

По его словам, на этой неделе сигналы тревоги звучали в городе более 30 раз и длились более 30 часов. Повреждены жилые дома, объекты критической и транспортной инфраструктуры, логистики, офисные здания, торговые площади, несколько медицинских учреждений.

Пострадала, в частности, станция метро "Черниговская". Были повреждены витражные окна, фасад и платформа станции. А также пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением. Сутки напролет работали более 70 специалистов "Киевского метрополитена", чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по "красной" ветке. В ночь на четверг была повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту. Там активно продолжаются восстановительные работы– рассказал Кличко.

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Как известно, со вчерашнего дня на станции метро "Черниговская" возобновлена работа одного вестибюля, на втором продолжаются ремонтные работы. Из-за повреждения линии метро на Южном мосту увеличено количество автобусов на дублирующих маршрутах.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября. Первыми к отоплению подключают учреждения социальной сферы.