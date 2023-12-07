Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также он добавил, что в этом году планируется принять еще несколько важных решений о дополнительных средствах для военных.

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Киевлянам, мобилизующимся в ряды ВСУ, дополнительно выплатят по 30 тысяч гривен

"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 миллионов гривен на этот год и 50 миллионов на следующий – на выплаты киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата является одноразовой и направлена "На дополнительное материальное обеспечение новобранцев. На 2023 год мы можем выделить 10 миллионов гривен. А в бюджете в следующем году предусмотреть 50 миллионов. Эти средства - по программе "Защитник Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в текущем году планируется принять еще несколько решений о выделении дополнительных средств на нужды защитников.

Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 миллиардов гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных. До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений на следующее заседание, чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен,

– подчеркнул киевский мэр.

Ранее Кличко сообщал, что с декабря Киев вводит дополнительные поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные Силы Украины.

Также сообщалось, что на прошлой сессии Киевсовет увеличил расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для воинских частей, которые обращаются к городским властям за помощью.