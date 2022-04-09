Следовательно, создали неформальное объединение "United for Ukraine". Его возглавил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

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Нас всех объединяет желание помочь Украине в этой войне, которая на самом деле является преступной и которую можно охарактеризовать как войну кремлевского неонацизма. Мы хотим поблагодарить вас, потому что это не война Украины, на самом деле это наша война, и украинцы сейчас борются за свободу всего мира,

– сказал он.

По его словам, парламентарии-участники неформального объединения будут продолжать бороться за:

поставки Украине всех видов вооружений;

внедрение всех санкций, включая энергетическое эмбарго на торговлю со страной-агрессором;

будут заботиться о предоставлении Украине надлежащего уровня гуманитарной помощи;

скорейшую интеграцию в ЕС;

"план Маршала";

международный трибунал для Путина и Лукашенко.​

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что европарламентарии в рамках визита в Украину 9 апреля посетят освобожденные от российских захватчиков пригороды Киева.