Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также рассказал о Героях.

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Сегодня в столице простились с двумя Героями-летчиками. Двумя киевлянами, погибшими за Украину – 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем. Наши защитники совершили не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор – лётчиком. Они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага,

– сообщил Виталий Кличко.



Киев прощался с погибшими Героями-летчиками / Фото телеграм Виталия Кличко

Он также рассказал, что Виктор Волынец родом из Житомирской области. Выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. До полномасштабного вторжения работал пилотом гражданских авиакомпаний. С октября 2022 служил в составе 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Игорь Соломенников родом из Севастополя. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба и тоже проходил службу в 7-й бригаде тактической авиации.

Киев прощался с погибшими Героями-летчиками / Фото телеграм Виталия Кличко

"Вечная память и слава Героям! И наше уважение и благодарность воинам, защищающим сегодня Украину!" – подчеркнул Виталий Кличко.