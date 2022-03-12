Американский кинематограф явно поспешил со съемками фильма "Тупой и еще тупее". Тем более, что оккупанты могут обеспечить сценариями на сериал со многими сезонами.

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Большая "победа" оккупантов

Министерство обороны России радостно отрапортовало о том, что силам ЛНР удалось взять под свой контроль село Суровцевку. Правда, есть нюанс.

Как рассказал Георгий Тука, в этом селе всего лишь 3 дома, в которых в 2001 году проживали 8 человек.

Почему не получилось взять Киев за обещанные три дня, а на захват Суровцевки ушло 17 дней, министерство обороны оккупантов скромно отмалчивается.

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