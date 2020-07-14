В Киеве на Майдане Независимости утром 14 июля началось прощание с Тарасом Матвиивым. Он погиб 10 июля на Донбассе, спасая из обстрелянного блиндажа своих собратьев.

Про прощання з українським військовим у Києві пише видання ТСН.

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На прощання з Тарасом Матвіївим у столиці прийшло кілька сотень людей. На початку церемонії стало відомо, що воїн посмертно отримав нове військове звання – лейтенанта.

Напередодні Президент України також нагородив Тараса званням Героя України. Нагороду передали батьку хлопця під час прощання в Києві.

Побратими Тараса Матвіїва попрощалися з ним ще 13 липня. Після прощання у столиці тіло загиблого військового повезуть на рідну для нього Львівщину.

Ввечері 14 липня відбудеться церемонія прощання в Гарнізонному храмі святих Петра й Павла, а поховання військового пройде у Жидачові вже 15 липня.

Прощання з Тарасом Матвіївим у Києві: дивіться фото (скриншоти з трансляції ТСН)

Що відомо про Тараса Матвіїва