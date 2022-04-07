В настоящее время доступно 11 маршрутов. Такую информацию сообщили в телеграм-канале КГГА.

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Маршруты, возобновившие работу: №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

В КГГА отметили, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на таких маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

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