Об этом сообщили органы местных властей, информирует 24 канал. В Черниговской области воздушная опасность существует также в Десне и Остре.

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Быстро захватите ваш тревожный рюкзак и спускайтесь в ближайшее укрытие. Находитесь в убежище до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Обратите внимание, что поступить оно должно только от официальных источников.

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