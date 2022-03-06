Министр обороны уверяет, что украинские военные уничтожили наиболее боеспособные части врага. Таким образом, в этих двух городах его удалось остановить.

К теме Украинцы спасают вас ценой собственных жизней, пока вы не закрываете небо, – Резников Западу

В Николаеве противник отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже,

– заявил Резников.

Он также отметил, что Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения. Они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.