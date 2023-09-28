Карантин был установлен в части Голосеевского района Киева. Об этом сообщили в Госпродслужбе, информирует 24 Канал.

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В Киеве объявили карантин из-за африканской чумы свиней

Эпизоотическим очагом африканской чумки свиней определили место обнаружения труппа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа". Первой зоной определена зона защиты, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения – территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты,

– рассказали в КГГА.

Теперь в части Голосеевского района запрещена торговля на рынках свиньями и продуктами, кроме полученных на предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии ветеринарных документов, а также выставки, ярмарки или базары связаны с передвижением и скоплением животных.

Кроме того, запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами, кроме полученных на предприятиях с соответствующим разрешением, и при наличии сопроводительных ветеринарных документов.

Обратите внимание! Карантин может быть отменен через 40 суток после выполнения всех заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий по отдельному решению комиссии.

Напомним, что ранее в городе Молочанск Запорожской области был введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. На территории одного из подсобных хозяйств Молочанска было обнаружено заболевание африканской чумой свиней сразу у 10-ти животных, одно из них - погибло.