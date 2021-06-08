Об этом в комментариях "Апострофу" сообщила разработчик детального плана территории (ДПТ) Минского массива, архитектор Елена Збаратская.

"Детальным планом территории предусмотрено строительство детских садов, общеобразовательной школы со стадионом и классами профессионального образования, комплекса социально-бытового обслуживания населения, амбулатории семейных врачей. Предусмотренные объекты инфраструктуры удовлетворят все потребности нового микрорайона. Так же запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации. Отдельно отмечу, что в данном ДПТ предусмотрено обустройство парка площадью более 30 га" – прокомментировала архитектор Елена Збаратская.

В марте 2021 года Комиссия Киеврады по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений уже поддержала проект решения по детальному плану территории (ДПТ) Минского массива. Теперь план должны утвердить на сессии Киеврады общим голосованием.

Справка

Детальный план территории Минского массива предусматривает: