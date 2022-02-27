Об угрозе воздушной опасности сообщили в Госспецсвязи примерно в 8:10.
Важно Украинская авиация осуществила перехват штурмовиков России в небе над Киевом
Параллельно с Киевом тревогу объявили в Запорожье, Харькове, Тернополе и Ровно.
Если вы услышали сигнал тревоги, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;
- сообщить об услышанном соседям;
- выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество;
- закрыть окна в квартире и уплотнить их;
- уточнить место нахождения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.), в котором можно спрятаться.
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