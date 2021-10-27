Об этом сообщили участники брифинга с участием представителей общественности и власти, который состоялся 27 октября в Киеве.

Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон – все это влияет на экологию района и микрорайона, Поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы – не только места куда люди приходят ночевать,

– отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В свою очередь председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко подчеркнул, что инициатива парка на Осокорках может стать примером сохранения существующих экосистем.

"Комитет все время поддерживает вопросы сохранения и развития природно-заповедного фонда Украины. Этот парк, который, я надеюсь, появится в Киеве, должен стать не только большим и современным, а также должен стать примером для сохранения существующих экосистем и развития экосистем", – отметил председатель комитета.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий также отметил важность воплощения экологических инициатив, направленных на сохранение и обогащение флоры и фауны в крупных городах.

Министерство в своей программе ставит необходимость увеличения природно-заповедного фонда Украины до 15%. Поэтому создание новых парков и заказников Министерство всегда поддерживает,

– сообщил заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.

Довольны началом реализации инициативы и представители общественных организаций, ведь это позволит благоустроить заброшенную территорию.

"К сожалению, территория вокруг озера Тяглое находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории", – подчеркнул председатель общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

В общем, на Осокорках планируют создать многофункциональный парк с контактным зоопарком, зоной для рыбалки, возможностями активного отдыха и занятий спортом, игровыми площадками и зоной барбекю. К обсуждению обязательно привлекут жителей Дарницкого района, чтобы они высказались, каким хотят видеть парк и варианты досуга в нем. На реализацию инициативы планируют привлечь инвестиционные средства.

В общем, после открытия парка, ожидается до 3 миллионов его посетителей каждый год.