Меморандум был подписан в ходе первого международного форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины" в Киеве.

Обе стороны договорились о реализации совместных проектов в сфере устойчивого развития отрасли. К ним относятся совместные инициативы в сфере научно-исследовательских работ в рамках финансирования Horizon Europe и Исследовательского фонда угля и стали, связанные с климатическими и экологическими проблемами в сталелитейной промышленности.

Данное сотрудничество включает в себя работу над технологическими решениями, которые могут быть внедрены на производственных предприятиях Метинвеста, а также над перспективными технологиями и решениями для всей цепочки поставок металлургической и горнодобывающей промышленности, чтобы ускорить процесс декарбонизации Метинвеста. Отрасли взаимного интереса включают энергоэффективное и инновационное производство стали на основе DRI (железа прямого восстановления), улавливание и утилизацию углерода и металлургического газа.

Юрий Рыженков, который является генеральным директором Метинвеста отметил, что группа продолжает искать возможности для достижения углеродной нейтральности в будущем.

Мы считаем, что сотрудничество с таким опытным технологическим лидером, как Primetals Technologies, будет способствовать достижению промежуточной цели декарбонизации и внесет значительный вклад в достижение климатической нейтральности с нулевыми выбросами парниковых газов. Это и есть главная цель Европейского зеленого курса, которая соответствует обязательствам ЕС и Украины по глобальным климатическим действиям в рамках Парижского соглашения,

– сообщил гендиректор.

Исполнительный вице-президент и член правления Primetals Technologies Норберт Петермайер констатировал, что компания является долгосрочным технологическим партнером Метинвеста с момента его основания.

Мы гордимся тем, что сопровождаем Метинвест на его пути к достижению целей по декарбонизации. За десятилетия инноваций, ориентированных на клиента, Primetals Technologies стала первопроходцем в области революционных технологий, и мы уверены, что такое партнерство поможет сформировать будущее металлургического производства,

– резюмировал Петермайер.

Primetals Technologies – мировой лидер в области инжиниринга, строительства и обеспечения жизненного цикла предприятий металлургической отрасли. Компания предлагает полный комплекс технологий, продуктов и услуг, что включает интегрированное электрооборудование и автоматизацию, цифровизацию и экологические решения.