Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко. Также приложение "Воздух NOW" показывает, что на Оболони уровень загрязненности воздуха превышен в три раза.

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Мэр города призвал горожан закрыть окна и не выходить на улицу без надобности. А если и выходить, то только с респиратором типа FFP2.

Из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха. Потому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие надев даже медицинский респиратор типа FFP2,

– заявил Кличко.

Также он в очередной раз подчеркнул не снимать и не выкладывать видео передвижения военной техники, блокпостов и охраны стратегических объектов.

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