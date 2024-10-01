По данным наблюдений среднемесячная температура в сентябре в Киеве составила +20,6 градуса по Цельсию, что аномально тепло для столицы, говорят в отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Что говорят синоптики

В столице становится все жарче и жарче. В этом году сентябрь побил рекорды с 1881 года, переместив прошлогодний на второе место. Климатическая норма превышена на 5.7 градуса по Цельсию.

Самым холодным для Киева было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4 градуса по Цельсию. Теплее всего же было 1 сентября, когда максимальная температура достигла отметки +33 градуса по Цельсию.

К тому же сентябрь в Киеве в этом году был довольно засушливый. На проспекте Науки, 37 выпало 21 миллиметров, что составляет лишь 36% климатической нормы.

Ранее синоптики сообщали, что с 30 сентября в Украину надвигаются осенние холода, а в западные области и обильные дожди.