Взрывы и атаки начались с утра. ВСУ отбивают атаку, но в Киеве снова слышат взрывы.

Где именно слышны взрывы

Согласно сообщениям, больше слышно на левом берегу столицы.

В то же время, пока неясно, что взорвалось и где.

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