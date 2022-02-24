Взрывы и атаки начались с утра. ВСУ отбивают атаку, но в Киеве снова слышат взрывы.
Где именно слышны взрывы
Согласно сообщениям, больше слышно на левом берегу столицы.
В то же время, пока неясно, что взорвалось и где.
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Вражеская Россия с утра начала атаку на Украину. Сообщают, что в Киеве снова слышны взрывы.
Взрывы и атаки начались с утра. ВСУ отбивают атаку, но в Киеве снова слышат взрывы.
Согласно сообщениям, больше слышно на левом берегу столицы.
В то же время, пока неясно, что взорвалось и где.
Новость дополняется...