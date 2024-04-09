Национальное богатство – наши недра. Но из-за недобросовестных действий некоторых недропользователей Украина очевидно недополучает миллиарды гривен. И это во время войны, когда в первую очередь все силы должны направляться на наполнение бюджета страны. Причины сговоров и их последствия обсуждали участники рынка и представители государства на круглом столе "(Не) Конкурентные недра. Антимонопольные вызовы добывающей отрасли".

Смотрите также Компания ADAMA продолжает поддерживать украинских аграриев

"Мы говорим об этом смело"

В качестве примера, одно из немногих таких дел, которое получило широкий резонанс: сговор между участниками на пяти аукционах по продаже спецразрешений на добычу глин на Закарпатье. Победителями стали два предприятия харьковской керамической группы "Голден Тайл". АМКУ признал факты сговоров и оштрафовал компании. Прокуратура требует отменить им нечестно приобретенные разрешения.

Некоторое время назад состоялся сговор и мы говорим об этом смело. Она была обнаружена нашими юристами этот заговор, с помощью идентификации ир-адресов, с которых происходила торговля участниками аукциона и путем выявления финансовых операций с предлогом предоставления друг другу финансовой помощи. Соответственно, нашими юристами направлены были обращения в антимонопольный комитет,

– рассказал председатель ОО "Геология Украины" Вадим Вайцишух.

Круглый стол по "антимонопольным вызовам": смотрите видео

Один из немногих случаев, когда государство откликнулось

По словам представителя общественной организации, этот кейс – один из немногих, когда государство откликнулось на запрос общественности. А подача исков стала возможной после того, как в сентябре 2023 года АМКУ признал сговора и оштрафовал компании "Голден Тайл".

"Государство всегда заинтересовано, чтобы любые тендеры, закупки происходили честно, конкурентно. Конкурентно - это означает, что участники будут давать лучшую цену, соответственно комитет мониторит, наблюдает и доказывает, что такие сговоры неприемлемы для государства, соответственно, нарушители несут ответственность, которая предусмотрена законодательством, а она достаточно серьезная", – сказал начальник управления расследований антиконкурентных согласованных действий АМКУ Николай Смок.

Сейчас дело застряло на стадии судебного производства

Сейчас значительных продвижений дела не происходит, утверждают представители общественной организации.

К сожалению, это процесс не быстрый. На него влияют как количество представленных документов сторонами, так и воздушные тревоги ... На результаты судебного разбирательства влияют качество и факты, установленные АМКУ. Поэтому, несмотря на то, что есть положительные решения ВС, так и судов низших инстанций по результатам полученных материалов АМКУ, по моему мнению перспектива таких дел является положительной,

– говорит заместитель начальника отдела Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Игорь Кучер.

Государство может недополучить миллиарды гривен

По оценкам участников рынка, в результате таких сговоров потерять спецразрешения могут десятки победителей аукционов Госгеонедр. В то же время из-за сговоров госбюджет может не дополучить миллиарды гривен. Несмотря на имеющуюся проблему, государство фактически ничего не делает для того, чтобы исключить сговоры.

Единственный путь сейчас – открытие дел Антимонопольным комитетом, подача в суд прокуратурой в интересах государства. Эти же процессы сейчас затягивают на годы.