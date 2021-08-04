По словам акционера группы "ТАС" Сергея Тигипко, в последнее время банковский мир очень быстро меняется, многие услуги переходят в интернет. "Здесь отделение, которое объединяет и онлайн-услуги, и офлайн-услуги. Надеюсь что клиентам здесь будет удобно, уютно, комфортно", – добавил он.

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Клиентам банка презентовали новые возможности отделения.

Здесь будут предоставлять не только привычные банковские услуги физическим и юридическим лицами. Для проведения онлайн-операций и удаленной работы здесь есть диджитал-бар с современными гаджетами.

Также клиенты банка имеют возможность воспользоваться митинг-рум отделением, которое можно забронировать через персонального менеджера. Комната оборудована экранами для презентаций. Здесь будут проводить деловые встречи, заключать сделки, оформлять кредиты.

В отделении есть специальная зона для детей и кофейня с ароматными напитками.



Сергей Тигипко на открытии отделения "Таскомбанка" / Скриншот из видео

"Открывая сегодня отделение, мы предлагаем клиенту либо остаться в диджитал-каналах, либо прийти и решить вопрос с менеджером, получив необходимую консультацию и найдя опыт, в частности в управлении своими финансами в различных сферах. Наша концепция – создать отделение, в котором наш клиент будет чувствовать себя уверенно, надежно и безопасно", – отметил глава правления "Таскомбанка Владимир Дубей.



Новое отделение "Таскомбанка" / Скриншот из видео



В отделении есть кофейня с ароматными напитками / Скриншот из видео

Украшали отделение с использованием природных материалов. А для дополнительного уюта и комфорта установили аромамаркет. Напомним, "Таскомбанк" является одним из старейших и крупнейших среди финансовых учреждений с миллиардными инвестициями, и обслуживает клиентов в 46 городах страны.