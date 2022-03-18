Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"Мы пробуем мягко заходить в учебу, никто заочно восстанавливать ее, конечно, не будет, это опасно", – отметил он.

По его словам, в Киеве даже в бомбоубежищах уже подключили сеть Wi-Fi, чтобы учащиеся могли присоединяться к урокам.

Время идет, детям нужно учиться,

– добавил Поворозник.

Как известно, 15 марта обучение возобновили в 13 областях Украины. Форма образовательного процесса зависит от ситуации в каждом регионе и обязательно согласована с военной администрацией.

Николай Поворозник о ситуации в Киеве и запуске обучения: смотрите видео