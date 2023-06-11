В результате правоохранители задержали злоумышленника. Уже начато досудебное расследование.
Обратите внимание В маршрутке в Черновцах водитель избил человека с инвалидностью
В Киеве мужчина избил водителя эвакуатора
Вечером 8 июня на улице Большая Васильковская 39-летний киевлянин увидел, что впереди перекрыт участок дороги эвакуатором. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал сигналить и нецензурно выражать свои претензии водителю эвакуатора, а затем ударил его.
Правоохранители уже нашли нарушителя и начали расследование по статье об умышленном нанесении побоев или причинении легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему гражданский долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью.
Правоохранители задержали нарушителя / фото полиции
Во Львове пьяный водитель Porsche Cayenne разбил 3 автомобиля
Напомним, что ранее львовские правоохранители задержали пьяного водителя Porsche Cayenne. Мужчина, убегая от патрульных, разбил 3 автомобиля, а затем – помочился на авто превентивной полиции.
В результате на водителя составили 7 протоколов. Сообщалось, что у мужчины была разбита голова и он вел себя агрессивно. Поэтому водителя отвезли в больницу.
По информации СМИ, машиной управлял Евгений Маковский – директор фирмы "Акваполимер Инжиниринг". Компания занимается проектированием, комплектацией и монтажом очистных сооружений.
Таким образом, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю может грозить 10,2 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.