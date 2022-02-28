В столице сирены раздаются много раз за день. Каждый раз киевлянам приходится спускаться в укрытие гражданской защиты.

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В городе работают магазины и общественный транспорт

С 8.00 в столице начали работать магазины и общественный транспорт. Тем не менее, местным жителям советуют не ходить по улицам. Ведь оккупанты продолжают попытки взять Киев, войска ВСУ и тероборона оказывают им активное сопротивление.

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