Киев остается приоритетной целью российских оккупантов. Вместе с тем враг хочет нанести городу большие разрушения и постоянно бомбит мирное население.
Кстати НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной: начинают переговоры
Воздушная тревога в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога. Враг может снова начать активный обстрел столицы Украины.
Жителям нужно немедленно уйти в укрытие. Покидать безопасное место нельзя до соответствующего сигнала.
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