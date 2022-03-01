Сирены в украинской столице завыли примерно в 14:05.

Важно Харьков и Киев для России – основные мишени, – Зеленский

Что надо делать, если включили сирены

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в доме и уплотнить их;

уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

Добавим, что воздушную тревогу в Киеве объявляли уже 4 раза с начала суток, 1 февраля.

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