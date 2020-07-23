На Оболони возле торгово-развлекательного центра "Метрополис" аноним сообщил о заминировании авто Audi. На месте уже работают полиция и взрывотехники, минирование оказалось фейковым.

В полиции Киева 24 каналу сообщили, что взрывчатку и подозрительные предметы возле ТРЦ "Метрополис" не нашли.

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Ранее территорию возле торгово-развлекательного центра окружили, но сейчас ситуация урегулировалась.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал Klymenko Time, видно, что полицейские и взрывотехники проверяли авто.

В Киеве возле ТРЦ "Метрополис" сообщили о заминировании авто: видео

Заметим, что в Киеве 23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта и сразу сообщили правоохранителям.

На место уже выехали взрывотехники и кинологи. Фото – смотрите здесь.

Расположение ТРЦ "Метрополис" в Киеве: карта