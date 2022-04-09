Без остановки поезда следуют через станции "Майдан Независимости" и "Кловская". Об этом сообщили в КГГА 9 апреля.

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Станция метро "Берестейская" возобновила работу – поезда производят высадку и посадку пассажиров,

– говорится в сообщении.

Работают следующие пересадочные узлы:

"Золотые ворота" – "Театральная";

"Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Как курсируют поезда в метрополитене

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на "Выдубичах".

Метро работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.

Обратите внимание! График работы метро может быстро меняться. Так как подземные станции круглосуточно являются укрытием.

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