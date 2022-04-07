Запрет был введен, чтобы предотвратить угрозу возникновения в лесах пожаров и минимизировать их последствия.

Важно Нужны для разминирования и избегания мародерства: МВД о недельных комендантских часах

Власти напоминают о жестком запрете на сжигание сухостоя. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф.

Заметим, что в Киевской области гражданским тоже нельзя ходить в леса. Это позволено сейчас только военным и правоохранителям.

Важно – Страшные кадры сожженной и разрушенной Бородянки: