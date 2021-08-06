Встречать спортсмена Парвиза Насибова, который завоевал второе место, приехала вся семья из Николаева. Мама, которая привела сына в спорт, уверена, что через 3 года результат греко-римского борца будет еще лучше.

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Семья, которая почти не видела бронзового призера 4 месяца, планирует устроить спортсмену шумное празднование. Наконец спортсмены-победители – на родной земле.

Кстати! Последний раз Украина добывала золото в греко-римской борьбе на Олимпиаде 25 лет назад.

Путь Беленюка к цели

Долгих 20 лет Жан Беленюк шел к "золоту". По его словам, вся жизнь – это подготовка к Олимпиаде. Даже выпускной в школе из-за соревнований на чемпионате Европы пропустил. Сначала всегда проигрывал в соревнованиях. Благодаря маме не сломался и начал одерживать победы.

В прошлый раз я стоял здесь 5 лет назад с серебряной медалью и пообещал всем вам, что в следующий раз будет золото. Вот я сдержал свое обещание. Браво,

– поделился Беленюк.

Под угрозой была не то что победа Жана Беленюка, а даже его участие в Олимпиаде. За 3 недели до соревнований Жана начала беспокоить старая травма.

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Чтобы конкуренты не смогли натолкнуться на слабое место, до последнего спортсмен скрывал повреждения и не бинтовал плечо. Впрочем, несмотря на боль, стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 килограммов.

Беленюк хочет сосредоточиться на политике

В ближайшее время депутат Жан Беленюк планирует сосредоточиться на парламентской деятельности. Впрочем, не хочет зарекаться о завершении спортивной карьеры.

Насибов мечтает о спорте

В то же время подрастает следующий победитель самых престижных спортивных соревнований. 22-летний Парвиз Насибов, который подражает своему старшему товарищу, грезит о золоте на следующей Олимпиаде. Перед возвращением к тренировкам планирует отдохнуть.

"Бабушка, дедушка меня в Азербайджане ждут. Сам являюсь азербайджанцем по национальности. Я как раз думал перед борьбой, дай Бог, чтобы это все благополучно закончилось, чтобы я мог (я более 10 лет не был на родине) улететь и там отпраздновать победу", – отметил Насибов.

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Украина хоть и была представлена в Токио в греко-римской борьбе тремя спортсменами из шести, по общим результатом заняла четвертое место. В целом наша страна уже превзошла достижения предыдущей Олимпиады в Рио-де-Женейро.