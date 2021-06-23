Журналист сообщил в сети об инциденте в киевском аэропорту и опубликовал кадры оттуда.
Читайте также Кива и Тищенко устроили эпическую драку в Раде: видео
Из-за Тищенко в столице задержали самолет
Вылет в Ужгород из Киева задержали, потому что Коля Тищенко снимал видос с нескольких дублей,
– написал Глагола.
Самолет должен был вылететь в 9:30, однако по состоянию на 9:37 он еще даже не поехал по рулежной полосе.
Нардепа сопровождало ГСЧС
Кроме того, по словам журналиста, Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частным образом на машине Государственной пограничной службы. Автомобиль ждал пока нардеп снимет видео.
"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать", – спросил Глагола.
В итоге парламентарий последний зашел в самолет.
Редакция 24 канала пытается связаться с Николаем Тищенко для получения комментария.
Неудачное открытие рейса Киев – Ужгород: что известно
- 30 апреля в Украине должно было состояться торжественное открытие авиарейса сообщением Киев – Ужгород.
- В этом мероприятии планировал принять участие и Тищенко.
- Однако из-за погодных условий самолет не долетел до пункта назначения и был вынужден сесть во Львове, а пассажирам пришлось дальше ехать поездом.
Вылет самолета задержали из-за Тищенко: смотрите видео