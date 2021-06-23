Журналист сообщил в сети об инциденте в киевском аэропорту и опубликовал кадры оттуда.

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Из-за Тищенко в столице задержали самолет

Вылет в Ужгород из Киева задержали, потому что Коля Тищенко снимал видос с нескольких дублей,

– написал Глагола.

Самолет должен был вылететь в 9:30, однако по состоянию на 9:37 он еще даже не поехал по рулежной полосе.

Нардепа сопровождало ГСЧС

Кроме того, по словам журналиста, Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частным образом на машине Государственной пограничной службы. Автомобиль ждал пока нардеп снимет видео.

"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать", – спросил Глагола.

В итоге парламентарий последний зашел в самолет.

Редакция 24 канала пытается связаться с Николаем Тищенко для получения комментария.

Неудачное открытие рейса Киев – Ужгород: что известно

30 апреля в Украине должно было состояться торжественное открытие авиарейса сообщением Киев – Ужгород.

В этом мероприятии планировал принять участие и Тищенко.

Однако из-за погодных условий самолет не долетел до пункта назначения и был вынужден сесть во Львове, а пассажирам пришлось дальше ехать поездом.

Вылет самолета задержали из-за Тищенко: смотрите видео