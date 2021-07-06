В мероприятии приняли участие представители компании-застройщика ООО "Мрия-Инвест", члены Общественного совета при Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве, представители общественных организаций района, депутаты Киевского городского совета и заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Для нас очень важно получить комментарии и предложения общины по нашему проекту. Мы понимаем, что строя такие инфраструктурные объекты, мы становимся соседями с обществом. И наша компания хочет, чтобы жители Дарницкого района видели в нас социально ответственного соседа. Наш проект предусматривает целый перечень важных для района и города изменений: освещенная пешеходная набережная с велодорожками, открытая для всех киевлян и гостей города, зеленые островки природы, спортивные площадки,

– рассказал представитель компании "Мрия-Инвест" Александр Крупник.

Представители некоторых общественных организаций пытались сорвать презентацию, блокировали микрофоны, перебивали выступающих.

Напомним, ранее этот проект был представлен на Форуме развития гражданского общества в Киеве. Во время обсуждения представители общественности предложили добавить к проекту – создание специальной огороженной зоны для выгула собак, место для скейт-парка и осуществить мероприятия для очистки самого озера.