"К сожалению, "Киевметрострой" оказалось в центре политических событий, которые происходят сегодня непосредственно в столице. 18 мая люди не могли приступить к работе, поскольку все предприятие было окружено правоохранителями, и на нем работали следователи, в рамках открытого против АО "Киевметрострой" уголовного производства по статье 212 УК выполняли обыск. Основанием стала внеплановая документальная проверка, которую еще в декабре 2020 года провели сотрудники ГУ ГПС Украины в Киевской области, и результаты которой пока обжалуются в Административном суде. По результатам проведения данной проверки АО "Киевметрострой" было уменьшено отрицательное значение налога на добавленную стоимость, что по своей сути не имеет никакого отношения к обязательным платежам, которые должны быть оплачены обществом в бюджет Украины. Учитывая это и диспозицию статьи 212 УК Украины, которая является обязательным признаком уклонения от уплаты налогов и определяет наличие умышленных действий, приведших к фактическому непоступлению средств в бюджы или государственные целевые фонды, считаем, что следователи Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины противоправно открыли уголовное производство по данному факту, и как следствие, провели безосновательный обыск. На сегодня решения Административного суда еще нет, но 18 мая был осуществлен новый обыск, при проведении которого, как считают наши юристы, сотрудниками ГФС Украины были неоднократно нарушены требования статей 234 – 236 УПК, которыми определяются основания и порядок проведения обыска. По данному факту поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы за совершение следователями преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 365 (превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа), частью 2 статьи 162 (незаконное проникновение в владения юридического лица и незаконное проведение обыска должностными лицами), частью 2 статьи 397 (вмешательство в деятельность защитника/представителя) Уголовного Кодекса Украины", – рассказал помощник генерального директора АО "Киевметрострой" Олег Борисов.

Также Борисов подчеркнул: "21 мая в выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера" председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, обсуждая вопрос уголовных дел и обысков, показал слайды с изображением щитового комплекса, который используется для строительства метрополитена на Виноградарь и фото завода "Автоштамп", выполнявшего работы по ремонту данного комплекса. Мельник заявил, что правоохранители получили доказательства того, что ремонт щитового комплекса не был осуществлен, и все документы поддельные. Руководство АО "Киевметрострой" уже приняло необходимые меры, чтобы самостоятельно разобраться, и подало ряд заявлений в правоохранительные органы. Уже Офис генпрокурора открыл уголовное производство №42021000000000878 по ст. 367 УК и уголовное производство №42021000000000891 по статье 191 УК, а Главное управление Национальной полиции в городе Киеве открыло уголовное производство №12021100000000209 по статье 191 УК. В этом же выпуске Елена Шуляк, нардепка из "Слуги народа", заступница председателя комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, указала на то, что построено только 900 метров метрополитена на Виноградарь.

Да, на сегодня построено 900 метров тоннеля метро от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". 900 метров построенного тоннеля нужно ставить не в упрек предприятию, а сказать людям, которые каждый день спускаются под землю, каждый день рискуют своей жизнью, "спасибо". Когда люди на метро едут, то должны понимать, что оно построено нашим предприятием. Считаем, что учитывая то, что уже более восьми месяцев работа "Киевметростроя" почти парализована постоянными арестами денежных средств, что не позволяет предприятию работать в обычном режиме, закупать материалы, оборудование и выплачивать заработную плату работникам, то даже построение 900 метров линии метрополитена является большим достижением. Просим только одно, не втягивать предприятие в какие-то политические распри", – призвал Борисов.

А вот, что рассказали работники-метростроевцы.

"Я - участник АТО 2014-2015 годов и такого бардака в силовых структурах еще не видел. У нас почти парализована работа предприятия, нам не дают нормально работать уже почти год. Постоянно нарушают какие-то уголовные дела, арестовывают счета. Поэтому мы получаем зарплату нерегулярно. Мы построили 900 метров тоннеля метро от станции "Мостицкая" до станции "Сырец" практически на голом энтузиазме. Недавно к нам пришла ГФС, которая находится в состоянии ликвидации, потому что вместо них уже с конца сентября начнет работать Бюро экономической безопасности. Пытались снова что-то найти. Хотя ранее уже приходили представители главного офиса ГФС, СБУ. Изъяли кучу документов. Но ГФС вновь заявляет о якобы каких-то нарушениях с нашей стороны. Речь идет о якобы неуплате налогов. Формально они пришли на проверку по решению суда, хотя по факту ГФС втянула нас в какую-то политическую игру", - пояснил сотрудник АО "Киевметрострой", ветеран АТО Олег Афанасьев.

Метростроевец сообщил, что на предприятии работает около тысячи человек, в том числе по меньшей мере сто ветеранов АТО. А они к несправедливости относятся по-другому.

"Если давление со стороны правоохранителей будет продолжаться, то мы сначала заглянем с вопросами к Офису президента! Мы не понимаем, в чем нас обвиняют? Мы ничего не нарушаем, а строим важный стратегический объект – метро на Виноградарь. При этом хотели бы поблагодарить мэра Киева Виталия Кличко, которого затянули в политические распри, за постоянное внимание и контроль строительства. Хотел бы отметить, что Виталий Кличко не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности АО "Киевметрострой", а лишь контролирует его деятельность как генерального подрядчика, который выполняет важный государственный заказ", – подытожил Афанасьев.

Налоговые проверки блокируют работу по строительству метро на жилой массив "Виноградарь"