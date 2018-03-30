"Киевподземдорстрой": Канализационный коллектор введен в эксплуатацию после капитального ремонта

Руководство концерна "Киевподземдорстрой" (КПДС) сообщило о завершении капитальной реконструкции канализационного коллектора по ул. Семьи Кульженко (бывшая ул. Дегтяренко) в Оболонском районе.

На современные стеклопластиковые конструкции заменили более 1500 метров железобетонного трубопровода, который находился в аварийном состоянии.

Ремонт канализационного коллектора проводился несколько лет. За это время специалисты КПДС выполнили капитальный ремонт объекта, поскольку старые железобетонные конструкции были на 75% уничтожены коррозией и признаны аварийными. Систему обновили, установив современные стеклопластиковые трубы, армированные стекловолокном. Этот материал имеет высокий срок эксплуатации (более 50 лет) и устойчив к коррозионным повреждениям.

Во время реконструкции генподрядчик преодолел много трудностей технического характера. Работы осложнились тем, что трубопровод проводился в непосредственной близости с одной стороны от газопровода, а с другой стороны от грунтовых вод. По словам Александра Косенко, главного инженера предприятия, часть нового коллектора пришлось устанавливать в старые траншеи, демонтируя старую канализационную систему, и проводить строительное водопонижение.

Новый руководитель Концерна КПДС Василий Веселый отметил и ряд организационных проблем, которые возникли во время выполнения работ: "Чтобы закончить реконструкцию в установленный срок, мы с командой менеджеров провели все необходимые согласования с районной администрацией, КГГА и муниципальными службами. Пришлось ввести комплекс антикризисных мер, и это помогло достичь необходимого темпа ремонтных работ. Залог нашего успеха в 80-летнем опыте работы предприятия, а также в слаженной работе всего коллектива – высококвалифицированных инженеров и рабочих".

Комментируя успешное завершение строительства, руководство Оболонского района подтвердило, что полностью довольно работой генподрядчика. Чиновники выразили благодарность за то, что жители домов, которые пользуются этой канализационной системой, не испытывали неудобств во время реконструкции, поскольку для прокладки обновленных канализационных систем в эксплуатацию был введен временный коллектор. Также чиновники поблагодарили руководство города за капитальный ремонт важного объекта инфраструктуры района.

Напомним, что Концерн работает не только в Киеве. Сейчас КПДС строит водноспортивный комплекс с бассейнами в г. Коломыя, который претендует на звание одного из крупнейших и самых современных в Украине.