18:46
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Киевподземдорстрой": Канализационный коллектор введен в эксплуатацию после капитального ремонта

22 Читати новину українською
Канализационный коллектор
Канализационный коллектор / poltava.depo.ua

Руководство концерна "Киевподземдорстрой" (КПДС) сообщило о завершении капитальной реконструкции канализационного коллектора по ул. Семьи Кульженко (бывшая ул. Дегтяренко) в Оболонском районе.

На современные стеклопластиковые конструкции заменили более 1500 метров железобетонного трубопровода, который находился в аварийном состоянии.

Ремонт канализационного коллектора проводился несколько лет. За это время специалисты КПДС выполнили капитальный ремонт объекта, поскольку старые железобетонные конструкции были на 75% уничтожены коррозией и признаны аварийными. Систему обновили, установив современные стеклопластиковые трубы, армированные стекловолокном. Этот материал имеет высокий срок эксплуатации (более 50 лет) и устойчив к коррозионным повреждениям.

Во время реконструкции генподрядчик преодолел много трудностей технического характера. Работы осложнились тем, что трубопровод проводился в непосредственной близости с одной стороны от газопровода, а с другой стороны от грунтовых вод. По словам Александра Косенко, главного инженера предприятия, часть нового коллектора пришлось устанавливать в старые траншеи, демонтируя старую канализационную систему, и проводить строительное водопонижение.

Новый руководитель Концерна КПДС Василий Веселый отметил и ряд организационных проблем, которые возникли во время выполнения работ: "Чтобы закончить реконструкцию в установленный срок, мы с командой менеджеров провели все необходимые согласования с районной администрацией, КГГА и муниципальными службами. Пришлось ввести комплекс антикризисных мер, и это помогло достичь необходимого темпа ремонтных работ. Залог нашего успеха в 80-летнем опыте работы предприятия, а также в слаженной работе всего коллектива – высококвалифицированных инженеров и рабочих".

Комментируя успешное завершение строительства, руководство Оболонского района подтвердило, что полностью довольно работой генподрядчика. Чиновники выразили благодарность за то, что жители домов, которые пользуются этой канализационной системой, не испытывали неудобств во время реконструкции, поскольку для прокладки обновленных канализационных систем в эксплуатацию был введен временный коллектор. Также чиновники поблагодарили руководство города за капитальный ремонт важного объекта инфраструктуры района.

Напомним, что Концерн работает не только в Киеве. Сейчас КПДС строит водноспортивный комплекс с бассейнами в г. Коломыя, который претендует на звание одного из крупнейших и самых современных в Украине.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук