Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление полиции Киева.

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Что в полиции заявили о задержании бойца

В киевских телеграмм-каналах распространялась информация, что полицейские задержали военного на Михайловской площади, повредив ему протез.

В свою очередь полицейские объяснили, что военный был среди группы лиц, которая не захотела проходить поверхностную проверку и устроила стычку с полицейскими. Правоохранители изъяли у людей дымовые шашки и баллончики раздражающего действия и составили в отношении них административные материалы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.

Вещи, которые изъяли у людей / Фото Нацполиции Украины

Сотрудники полиции рассказали, что военнослужащий, которого якобы неправомерно арестовали, сам атаковал правоохранителя.

Информируем, что военнослужащий во время толкотни ударил протезом по голове работника полиции, вызвав последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны,

– заявили в полиции.

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Правоохранители добавили, что по данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство за насилие в отношении работника правоохранительного органа, сейчас идет следствие.

Напомним, что ранее уже сообщали о стычке перед началом "КиевПрайд Парка" на Михайловской площади. Правоохранители задержали протестующих.