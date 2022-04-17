Журналисты выяснили, что в здании и на территории местной школы военные устроили командный пункт. После освобождения Киевской области от российских оккупантов в Катюжанке начали находить то, что оставили захватчики.

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В селе нашли дневник российского военного

В школьных кабинетах можно встретить литературу о "Великой отечественной войне", советские энциклопедии, портреты Ленина и расписанные доски с обращением военных к украинским детям. Там также отыскали и дневники солдат страны-агрессора.

В одном из таких дневников военный, вероятнее всего, офицерского ранга, записывал свои размышления. Он писал о том, откуда и зачем армейцы приехали в Украину, анализировал военную стратегию России.

Идентифицировать его личность пока не удалось. Боец лишь раз на страницах дневника назвал свое имя – Константин. Из записей понятно, что он вместе с другими армейцами пересек украинскую границу 24 февраля. Через несколько дней, 28 февраля – прибыл в Катюжанку.

Свои размышления он начал с 13 марта – когда прошло уже почти 2 недели с момента оккупации российской армией территории села.

Ехали на учебу, а попали на войну... а война…

– таков заголовок дневника.

Размышления о войне и критика русского командования

Военный вспоминает путь в Украину: выехали из российского города Смоленск через Беларусь – и попали на территорию Украины.

"Сижу в Катюжанке, это такая деревня. Изучаю школьную документацию", – писал военный и добавлял: "До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это".

Кроме того, россиянин даже позволял себе критиковать поведение командования: "Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами". Но правильное ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?"

Хотели блицкриг, а в результате... сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "нюрнберг", я лавировать не стану, виновен, был, воевал, жалею!

– говорится в дневнике.

В записях военный рассказывает о потерях среди "своих". "Артиллерия "мажет", БПЛА тупят... войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе... Путину скоро 70 (столько ему исполнится в октябре 2022 – 24 канал), если он умрет начав войну, будет "что-то".

Вспоминает захватчик и о том, как проводил допросы. "Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты. Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами".

Также россиянин в дневнике жаловался, что его не берут в бой. Он описывал желание стать судьей. Последнее сообщение в дневнике датировано 19 марта.

По информации издания, дневник мог принадлежать военному по прозвищу "немец".

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