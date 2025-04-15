Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
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Правоохранители разоблачили настоятеля храма
Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили одного из клириков УПЦ (МП), который незаконно завладел церковью в Киевской области. По данным правоохранителей, речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 квадратных метров в одном из поселков Бориспольского района.
Общая стоимость "приватизированного" имущества общины составляет более 7 миллионов гривен.
По материалам дела, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре. После приобретения прав на это имущество родственница клирика передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма,
– рассказали в СБУ.
Через аффилированную структуру священник планировал единолично распоряжаться зданиями общины, в частности продавать их третьим лицам или нелегально сдавать в аренду.
Во время обысков у настоятеля храма и его близких правоохранители обнаружили компьютеры, телефоны и "документы" с доказательствами сделки.
Следователи уже сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, сейчас продолжается досудебное расследование. В СБУ отметили, что злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Настоятель храма УПЦ МП "приватизировал" церковь / Фото: Служба безопасности Украины