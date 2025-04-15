Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также СБУ и Нацполиция проводят обыск в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП

Правоохранители разоблачили настоятеля храма

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили одного из клириков УПЦ (МП), который незаконно завладел церковью в Киевской области. По данным правоохранителей, речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 квадратных метров в одном из поселков Бориспольского района.

Общая стоимость "приватизированного" имущества общины составляет более 7 миллионов гривен.

По материалам дела, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре. После приобретения прав на это имущество родственница клирика передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма,

– рассказали в СБУ.

Через аффилированную структуру священник планировал единолично распоряжаться зданиями общины, в частности продавать их третьим лицам или нелегально сдавать в аренду.

Во время обысков у настоятеля храма и его близких правоохранители обнаружили компьютеры, телефоны и "документы" с доказательствами сделки.

Следователи уже сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, сейчас продолжается досудебное расследование. В СБУ отметили, что злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Настоятель храма УПЦ МП "приватизировал" церковь / Фото: Служба безопасности Украины