Также просят избегать массовых скоплений людей. Об этом говорит председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

К теме Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины

На Киевщине призывают всех оставаться дома на Пасху

В области в Пасхальную ночь продлится комендантский час с 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля.

Все богослужения будут транслироваться онлайн, поэтому у жителей Киевщины будет возможность приобщиться к молитве из дома.

Призываем жителей Киевщины провести Пасхальные праздники дома,

– написал Павлюк.

Кроме того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, на Пасху будет усилен режим работы правоохранительных органов и силовых структур.

Также к жителям Киевщины обратился руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он призвал помнить, что в Украине идет полномасштабная война, и каждый из нас должен быть осмотрительным. Поэтому следует оставаться на Пасху дома.

Обратите внимание – Россия может устроить провокации в церквях на Пасху, – СБУ: смотрите видео