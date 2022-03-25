Вадим Денисенко подчеркнул, что утром во многих городах Украины прозвучала воздушная тревога. Как отметил он в эфире телеканала "Рада", пока сведений никаких нет. Зато известно о том, что ночью велись ожесточенные бои на Киевщине.

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Советник министра отметил, что ключевые бои в ночь на 25 марта велись на Киевщине. Вражеские войска наносили удары по району Василькова, Белой Церкви. Также серьезные бои шли в районе Барышевки, Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

На Киевщине мы стоим, мы переходим в контрнаступление, мы движемся вперед,

– подчеркнул он.

В то же время он добавил, что за последние сутки украинские бойцы уничтожили 12 танков, несколько самолетов, более десятка единиц бронированной техники. Также уже известно о более 300 "двухсотых" российских наемниках.

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