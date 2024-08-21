Об этом идет речь в материале издания KP.UA. По данным издания, Гуцалюк играет одну из ведущих ролей в сокрытии активов в деле о банкротстве Николая Лагуна, которое он инициировал прошлым летом, чтобы избавиться от десятков миллиардов гривен долгов перед государственными банками, Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов.

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"Еще когда Анне было 29, она уже входила в правление страховой компании "Дельта-Жизнь", принадлежавшей Николаю Лагуну. Это было уже завершение первой волны финансового кризиса 2008 года, поэтому, вполне вероятно, юрист находилась вместе с Лагуном и во время взлета его ключевого финансового учреждения – "Дельта Банка" – еще до этого времени, в 2006 – 2007 годах. В страховой компании Гуцалюк работала до 2012 года. Впоследствии она также представляла интересы оффшорного бизнеса семьи Лагуна", – говорится в материале.

Примером такой связи издание называет австрийскую компанию OMS Immobilien GmbH, где до 2021 года Гуцалюк совладела долей вместе с PE Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, его активы составляют более 3 миллионов евро.

Компания OMS Immobilien является зарегистрированным владельцем участка земли площадью 1252 м2 по адресу Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 с 17 апреля 2007 года. Компания купила землю у OMS Overseas Metal Service за 606800 евро. На участке расположены два больших здания, которые, судя по всему, являются жилыми. По оценке экспертов, стоимость земли скорее всего значительно выросла с момента приобретения OMS Immobilien,

– сказано в статье.

До Лагуна OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, россияне, проживающие в Испании). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочку" компании.

PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юридического департамента "Дельта Банка". Ему ранее принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске "Олир Ресорсиз".



В таком же тандеме они с Гуцалюк основали ООО "Бирайт Адвокаси" – адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирму в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний – ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс" (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет с ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" – это компании отца ее ребенка Александра Романовского.

Эти аграрные активы – это по факту бизнес Лагуна, который переоформлен на Гуцалюк,

– говорится в статье.

Также издание со ссылкой на источники в полиции и базы автомобилей утверждает, что связь Лагуна и Гуцалюк можно проследить через одни и те же автомобили, которыми они владели. Это по меньшей мере три черные Range Rover 2014 и 2010 годов, которые переходили от экс-банкира к его юристу. Также на Гуцалюк сейчас зарегистрирован Volkswagen Multivan на "семейных" номерах Лагуна 0050.

"Несмотря на то, что даже углубленный поиск не дает большого объема результатов по активам, записанных на Гуцалюк лично, однако ряд активов записаны также на ее родственников или доверенных лиц. Поэтому правоохранительным органам, а также расследовательским подразделениям Фонда гарантирования вкладов и Национального банка, разыскивающих активы Лагуна и "Дельта Банка", очевидно стоит обратить особое внимание на работу и состояние этой дамы", – резюмируют авторы.