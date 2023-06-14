Как известно, "Росатом" еще до 24 февраля 2022 года являлся основным заказчиком Киевского центрального конструкторского бюро.

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"Росатом" использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.

Обратите внимание! Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения – это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

Чтобы не терять основного заказчика, Киевское бюро разработало схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.

При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей – подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту". В то же время сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн,

– отметили силовики.



Как работала схема / Фото СБУ

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу России на сумму около 42 миллионов гривен.

Какое наказание им светит

Следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

документы,

компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Обыски у фигурантов дела / Фото СБУ

Суд избрал им меру пресечения в виде удерживания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности других участников сделки.