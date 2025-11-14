Киевская область под массированной атакой ракетами и дронами: много пожаров в разных районах

Ударные дроны и ракеты различных типов атаковали Киевскую область ночью 14 ноября. Уже известно о первых последствиях воздушных ударов врага.

О них информирует Киевская ОВА. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Какие последствия атаки с воздуха на Киевскую область 14 ноября?

Ночью 14 ноября российская армия массированно ударила по Украине с воздуха. Основной целью был Киев, летели БпЛА, крылатые ракеты и баллистика, даже "Кинжалы".

Киевская область также попала под удар, как сообщили в областной военной администрации. В прицеле врага были объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. Относительно последствий:

В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. В Белоцерковском районе – возгорание складских помещений.

В Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах возникли пожары частных домов.

В Обуховском районе загорелся автомобиль.

Где еще были взрывы во время массированной атаки?