Київська область під масованою атакою ракетами та дронами: багато пожеж у різних районах

Ударні дрони та ракети різних типів атакували Київщину уночі 14 листопада. Вже відомо про перші наслідки повітряних ударів ворога.

Про них інформує Київська ОВА. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Які наслідки атаки з повітря на Київщину 14 листопада?

Уночі 14 листопада російська армія масовано вдарила по Україні з повітря. Основною ціллю був Київ, летіли БпЛА, крилаті ракети та балістика, навіть "Кинджали".

Київська область також потрапила під удар, як повідомили в обласній військовій адміністрації. У прицілі ворога були об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Щодо наслідків:

У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. У Білоцерківському районі – загоряння складських приміщень.

У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах виникли пожежі приватних будинків.

В Обухівському районі загорівся автомобіль.

Де ще були вибухи під час масованої атаки?