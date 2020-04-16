Киевская виртуальная платформа эмоциональной поддержки набирает популярность

Статистические данные показывают, что Виртуальная платформа эмоциональной поддержки при Киевском мониторинговом центре противодействия COVID-19 на сегодняшний день является эффективным инструментом для киевлян в условиях карантина.

Об этом заявил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.

"Основная наша задача – поддержать киевлян в условиях карантина, но мы почти с первого дня начали действовать несмотря на границы, потому что понимаем, что поддержка нужна абсолютно всем. Именно поэтому мы не отказываем никому, даже украинцам, которые по разным причинам находятся за пределами страны, но все же наш приоритет – помощь киевлянам", – отметил Бадри Лолашвили.

За первую неделю больше всего обращений от украинцев к экспертам Виртуальной платформы эмоциональной поддержки было из-за:

– чувства страха или дискомфорта в связи с пандемией коронавируса,

– раздражительности потоком негативной информации в СМИ и Интернете,

– определенных сложностей с дистанционным обучением детей,

– психологического давления в семье.

"Мы пытаемся оперативно реагировать на запросы горожан, которые обращаются к нам. Именно поэтому, мы постоянно добавляем новые услуги на платформу, например, с сегодняшнего дня стартуют отдельные консультации по помощи решения проблем в семьях, а также информация о новых возможностях и о том, как полезно и интересно проводить время. Теперь пользователи Виртуальной платформой эмоциональной поддержки могут учиться онлайн востребованным на рынке труда и в жизни навыкам на портале Образовательного Хаба города Киева, участвовать в образовательном марафоне "#навчайся вдома", а также изучать английский язык, читать и заниматься спортом онлайн, виртуально посещать культурные мероприятия и участвовать в популярных челленджах", – подчеркнула Директор Образовательного Хабу города Киева Мария Богуслав.

На сегодняшний день Киевский мониторинговый центр противодействия COVID-19 является одной из немногих мировых структур, которая не только контролирует обеспечение нераспространения коронавируса, но и организует поддержку горожан в условиях карантина.