Столичные больницы обеспечиваются альтернативными источниками тепла, электроэнергии и воды, – Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки готовности к зиме одного из крупнейших медицинских учреждений левого берега.

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Как Киев готовит больницы к зиме?

Обеспеченность наших медицинских учреждений собственным теплом, водой и альтернативной генерацией гарантирует, что реанимации, операционные и жизненно важное оборудование в больницах будут работать бесперебойно при любых условиях. Проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу. Это многопрофильное коммунальное учреждение, где оказывают помощь пациентам с самыми тяжелыми патологиями. Сейчас в стационаре находится почти 740 пациентов, большинство из которых нуждаются в сложных операциях или уже перенесли их– рассказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что у больницы уже есть собственная котельная, скважина, генераторы и солнечная электростанция.

Больница уже подключена к отоплению от собственной котельной. Имеет скважину для водоснабжения. Есть резервное подключение к сетям "Киевводоканала". Что касается резервного питания и альтернативной энергетики. Для бесперебойной работы оборудования имеется 8 дизель-генераторов. А также установлена солнечная электростанция мощностью 250 киловатт. Дополнительно монтируются автономное наружное освещение на солнечных панелях и вертикальные ветрогенераторы– отметил Виталий Кличко.

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Кроме того, как рассказал мэр, в больнице оборудовали укрытие с кроватями и операционной комнатой с необходимым оборудованием.

Как сообщалось ранее, в Киеве к системе отопления подключены уже 60% пансионатов для пенсионеров и людей с инвалидностью. Город также обеспечивает эти учреждения системами резервного энергоснабжения, водоснабжения, мобильными газовыми котельными и солнечными батареями.