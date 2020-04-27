Киевские власти имеют свой план выхода из карантина, но есть "но"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть разработала собственный план выхода из карантина. Правда, перед воплощением он все равно нуждается в одобрении Кабинетом Министров и Верховной Радой.

Киев готовится к снятию карантина и восстановлению экономики города, заявил мэр столицы во время своего ежедневного брифинга.

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Кличко отметил, что не все важные и необходимые шаги в полномочиях местных властей. Мол, есть решения, которые в компетенции только правительства или парламента.

В частности, мэр выразил убеждение, что центральная власть должна немедленно повысить размер бюджетных программ на открытие предпринимательской деятельности.

Сейчас в государственном бюджете заложены деньги максимум на 8,5 тысячи будущих предпринимателей. Но в действительности же таких будет более 100 тысяч,

– заявил Виталий Кличко.

Кроме того, он выразил убеждение, что центральная власть должна наделить местные новыми полномочиями. Например, регионам следует позволить определять суммы налогов по видам деятельности не дожидаясь нового бюджетного года.

"Этот перечень может быть длиннее. Но мы сейчас говорим о необходимых и реальных шагах, которые можно и нужно осуществить на ближайших заседаниях парламента и правительства", – заявил мэр Киева.



Карантин в Украине до 11 мая 2020 года / инфографика 24 канала