Нацполиция опубликовала видео, как происходила эвакуация детей из Макарова. Когда бойцы КОРД занимались вывозом детей, на фоне были слышны звуки взрывов.

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Вывозили детей в безопасные места. Родители могли взять с собой только вещи первой необходимости (гигиенические средства, минимальное количество одежды) и еду на один день на всякий случай. Всем остальным детей и их родителей уже обеспечивали в укрытии.

Видео эвакуации детей из Макарова

6 марта украинским войскам удалось освободить Макаров. Однако уже 7 марта оккупанты нанесли авиаудар по поселку, попав в помещение хлебзавода. 13 человек погибли. 5 удалось спасти из-под завалов.