Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт Киевской городской власти.

"Киевский метрополитен – один из объектов критической инфраструктуры столицы, укрывающий десятки тысяч людей во время атак россиян. Мы не прекращаем улучшать условия пребывания киевлян на подземных станциях метрополитена во время воздушных тревог. И сегодня КП "Киевский метрополитен" получило гуманитарную помощь от Международной Организации по Миграции. Это – 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов", – сообщил Виталий Кличко.



Метрополитен получил международную гуманитарную помощь / Фото КГГА

Он поблагодарил иностранных партнеров и отметил, что помощь будет распределена между всеми подземными станциями. Для того чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. А одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).



Патриотический арт-поезд / Фото КГГА

Также Виталий Кличко проехался по новому арт-поезду, который начал курсировать на Красной ветке киевской подземки.

"Сегодня на линию подземки вышел новый арт-поезд. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Проект реализовала компания «Paint Hunters», профессионально занимающаяся созданием муралов. Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям", - отметил Виталий Кличко.



Новый арт-поезд / Фото КГГА